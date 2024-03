Promozione, decimo turno: "Aurora, gara delicata"

La decima giornata di ritorno mette in palio punti pesanti per la salvezza nel girone B di Promozione. Questo turno è presentato dall’allenatore Martino Martinelli.

Atletico Centobuchi-Casette Verdini: "Ora l’Atletico è in un buon momento ed è reduce dalla vittoria in casa della Cluentina. Il Casette Verdini non può perdere per sperare ancora nei playoff: 1X".

Aurora Treia-Sangiorgese Monterubbiano: "Per entrambe è importante centrare la vittoria ma è ancora più rilevante non perdere. È da tripla".

Matelica-Corridonia: "Il Matelica ha oramai un piede e mezzo in Eccellenza, ma andrà in campo per fare il pieno e non darà nulla per scontato: 1".

Monticelli-Appignanese: "Vale lo stesso discorso fatto per il match dell’Aurora Treia, il Monticelli non può sbagliare la partita se vuole ambire ai playoff, ma dovrà prestare attenzione a un’Appignanese che sta lottando con caparbietà".

Palmense-Trodica: "È una Palmense affamata di punti che vuole vincere, di contro il Trodica non può permettersi di sbagliare: X2".

Rapagnano-Cluentina: "Il Rapagnano deve dare un seguito alla vittoria colta a Castelfidardo, ritengo che possa avere lasciato qualche scoria alla Cluentina la sconfitta nei minuti di recupero. Penso che possa finire con la vittoria dei locali".

Elpidiense Cascinare-Porto Sant’Elpidio: "È un un derby che richiamerà una bella cornice di pubblico, la squadra di casa ha ora un altro tecnico che ha portato nuove idee, inoltre ha il vantaggio del fattore campo. Penso che i padroni di casa siano favoriti".

Potenza Picena-Vigor Castelfidardo: "È una delle ultime spiagge per i locali di conquistare i playout e con la spinta del pubblico può assicurarsi i 3 punti in palio".