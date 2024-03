Promozione. Derby tra Larcianese e Monsummano. Lampo e Casalguidi sognano in grande

Non c’è un attimo di pausa in Promozione. Nel prossimo turno di campionato Larcianese e Monsummano si affronteranno al Cei nella gara valida per la ventiseiesima giornata. Ricordiamo che il derby di andata terminò con un pareggio a reti bianche. Nel turno infrasettimanale la Larcianese ha perso in extremis sul campo di Pietrasanta, invece il Monsummano, sempre in extremis, ha acciuffato il pareggio per uno ad uno in casa contro il Settimello. Per questa gara mister Maurizio Cerasa non disporrà dell’attaccante Filippo Ferraro e del centrocampista Gianmarco Sarti: per quest’ultimo stagione finita in anticipo per la rottura del legamento del ginocchio durante la gara con il Viareggio. Al ragazzo va un grosso in bocca al lupo di pronta guarigione da parte della società viola. Sull’altro fronte, i ragazzi guidati da Matteoni proveranno a vincere il derby per tornare a festeggiare una vittoria che manca ormai da parecchio tempo.

Turno casalingo per il Lampo Meridien. Affronta allo stadio dei Giardinetti il Maliseti Seano. Un’occasione importante per cercare di dare continuità a positivi risultati sportivi. Nell’ultima giornata di campionato la squadra pratese è stata sconfitta in casa dalla Pontremolese con il risultato di uno a zero. Per la partita di domenica Mister Federico Magrini dovrà schierare una formazione d’emergenza, avendo numerose assenze. Infatti, non scenderanno in campo per squalifica Simi e Mazzanti e per infortunio Chianese, Boghean, Aquilante, Fattorini e Dingozi. Questa giornata si preannuncia importante anche per il Casalguidi. La formazione allenata da mister Benesperi gioca sul campo della Lunigiana Pontremolese. E’ una vera e propria sfida d’alta classifica per il Casalguidi, che è reduce da tre vittorie consecutive, l’ultima delle quali è arrivata nel match giocato questo mercoledì contro la San Marco Avenza, vinto per 2-0 grazie alla doppietta siglata da Mallardo. Portando a casa un altro risultato positivo, i giallo-blu rimarrebbero in piena zona play-off.

Simone Lo Iacono

Massimo Mancini