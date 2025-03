Promozione. Dicomano pronto a rialzarsi

Per la Promozione è un sabato con alcune gare di anticipi della 26ª giornata che coinvolgono alcune squadre fiorentine. Queste le partite in programma alle 15.

Girone B Colli Marittimi-Ginestra F.na (1-1: Bernardoni, Vargas). Arbitro: Marchi di Siena. A cinque turni dal termine, la squadra del tecnico Maurizio Rizzo che nell’ultimo turno ha dimostrato di essere tornata in grande forma, gioca il primo step molto importante per continuare a sperare nella salvezza. Riuscire a fare punti sul campo della squadra pisana, consentirebbe di affrontare con uno spirito ben diverso poi lo spareggio con la Geotermica. Tutti presenti tranne Saha Mannini e Mazzuoli; mentre i padroni di casa sono privi di Ciampi.

Girone C A.G. Dicomano-Pienza (1-2: Venuto, Veliz Coccolo, Pilacchi). Arbitro: Gori di Arezzo. Per il Dicomano del tecnico Diotaiuti che proviene dalla sconfitta di Pontassieve si tratta di una partita difficile che obbliga di tornare a fare punti per migliorare la posizione play out per poter sperare ancora nelle prossime quattro gare rimaste da giocare. Contro un Pienza che mira a mantenere una posizione di classifica di assoluta tranquillità, il Dicomano che sarà privo soltanto di Pierattini, non dovrà sbagliare l’approccio anche in previsione del successivo impegno, quello del derby con la Rufina. Pertanto, i tifosi si attendono una grande prova a centrocampo di Valoriani e Metafonti per cercare di fornire palle gol necessarie agli attaccanti Zepponi, Nardoni e Pilacchi.

G. Pul.