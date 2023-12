Promozione. Dicomano, punti pesanti in palio. Ma la Larcianese è squadra solida

Per il campionato di Promozione è un sabato con alcuni anticipi relativi alla 15ª giornata del girone A e uno del girone C del 13° turno. Queste le gare odierne in programma alle ore 14,30. A. G. Dicomano-Larcianese (arbitro Grigoriadis di Siena). Con il morale ritrovato per l’ultimo successo sul Settimello, la squadra di Governi vuole proseguire ad incamerare altri punti necessari per avvicinarsi alla linea di galleggiamento. Contro i viola di Larciano non sarà gara facile, ma la squadra è pronta per dare il massimo impegno affrontando avversari che tornano in campo dopo il turno di sosta da calendario determinati a rafforzare la loro posizione di classifica. Il Dicomano si presenta ancora privo di Carnevale e Bertini e oggi anche del capitano Pantiferi infortunati e senza più a disposizione Vestri che non fa più parte della rosa. Al suo posto è arrivato Nocentini dal Pontassieve, pronto a dare una mano a Nardoni, Bencini e Zeni per poter raccogliere un altro risultato positivo.

San Marco Avenza-San Piero a Sieve (arbitro Giusti di Livorno). Smaltita la sconfitta casalinga con la Cerretese, il San Piero a Sieve di Signorini si reca sul campo del San Marco Avenza per rimettere in moto il motore. Per i mugellani si apre un trittico di gare impegnative: dopo San Marco Avenza mercoledì l’impegno di Coppa Italia con il Settimello, poi in casa con la forte Lunigiana Pontremolese. Per la formazione l’allenatore Signorini non avrà a disposizione per squalifica Pozzi, può contare però sul rientro di Baroncelli e sulla disponibilità del nuovo centrocampista Niccolò Delli Navelli arrivato dall’Affrico; mentre Gori, Jori e Fedele saranno sicuramente della partita. Nelle file degli ospiti non ci sarà Dell’Amico squalificato.

Infine, per il girone C oggi si anticipa Marino Mercato Subbiano-Chiantigiana (arbitro Scarabelli di Firenze).

G. Puleri