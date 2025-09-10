Promozione. Domenica le senesi al debutto. Tre sfide difficili

Archiviata per un momento la Coppa Italia, domenica inizia il campionato di Promozione con le tre senesi al via con impegni sulla carta non facili. La neo promossa Acquaviva, che si è mossa molto bene nel mercato tra conferme e arrivi illustri, esordisce in casa contro la Casentino Academy, team decisamente navigato e competitivo a questo livello. Due trasferte invece per Pienza e Sinalunghese impegnate rispettivamente a Pontassieve e Reggello.

Il primo derby stagionale di campionato è fissato già alla seconda giornata (domenica 21) e si giocherà tra Pienza ed Acquaviva mentre lo stesso giorno la Sinalunghese giocherà all’Angeletti contro il Dicomano. Quello tra Pienza ed Acquaviva sarà il secondo incrocio stagionale tra le due formazioni che si sono appena incontrate nella seconda gara del triangolare Coppa Italia con il successo per 2-0 degli azzurri sui biancorossi.

La terza sfida che chiude il primo turno di Coppa di Promozione è invece in programma tra sette giorni esatti, mercoledì prossimo, tra Sinalunghese e Acquaviva a Sinalunga e decreterà chi passerà il turno tra le due formazioni, al momento appaiate a quota tre ma i rossoblu di Testini hanno una differenze reti superiore.