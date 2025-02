Promozione. Don Bosco fa suo il derby, Forza e Coraggio protesta

Giornata positiva del Levanto che vince sulla Calvarese e del Don Bosco vittorioso nel derby sulla Forza e Coraggio. Pareggiano Tarros Sarzanese e Canaletto. Si ferma il Magra Azzurri che sconfitto a Rapallo.

Levanto-Calvarese 2-0

Marcatori: 24’ Barilari, 29’ Righetti (rig.).

Barilari e Righetti regalano il meritato successo al Levanto già nel primo tempo. Nella ripresa i locali gestiscono la gara fino al triplice fischio.

Tarros-Canaletto 1-1

Marcatori: 53’ Pedaci (rig.), 92’ Casciari.

Succede tutto nella ripresa. Al 53’ Cuccolo si procura un calcio di rigore che Pedaci realizza, nonostante Cavazzoni abbia intuito la traiettoria. Al 92’ sugli sviluppi di un corner Casciari con un tap-in in extremis strappa il pareggio.

Forza e C.-Don Bosco 0-1

Marcatori: 72’ Conte.

Al 44’ viene annullato per fuorigioco il gol di Salku. Al 47’ Pannone colpisce la traversa con una girata da centro area. Al 72’ Conte su azione di ripartenza, lanciato da Strappetti, sblocca la gara. Nell’occasione proteste dei locali, non soddisfatti dalla direzione arbitrale che a loro dire non solo ha sorvolato su un evidente fallo.

Beverino-Follo 0-0

Poco da segnalare in un match che si è concluso a reti inviolate. Un’espulsione per parte, al 70’ Angelotti tra gli ospiti e all’80’ Benmoumen tra i locali. Rapallo-Magra Azzurri 2-1

Marcatori: 45’ Said Ali, 54’ Gallio, 66’ Giannini

Brutto scivolone del Magra Azzurri che incassa la sconfitta dalla penultima forza del girone. La rete di Giannini non basta ad evitare il 2-1 finale.

Ilaria Gallione