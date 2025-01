Promozione - donne. Atletico Lucca sconfitto in casa dalla capolista

L’Atletico Lucca Women perde 3-1 contro Worange Pistoia che approfitta di una partenza non troppo brillante delle rossonere all’"Henderson". Le ospiti passano grazie alla tripletta di Erica Poeta, vera mattatrice del match. Una prima frazione di gioco dove le rossonere partono contratte, quasi intimorite dalla capolista che, invece, ne approfitta. Passano subito in vantaggio con Poeta, brava a ribadire in rete una corta respinta di Bernardoni. La stessa Poeta, alla fine del primo tempo, raddoppia più o meno allo stesso modo.

Nella ripresa Cordeschi (foto) prova a schierare una punta di ruolo come Biondi e la gara si mette sui giusti binari, con le rossonere brave a costruire ottime trame di gioco. Un errore, però, in uscita di Bernardoni provoca un rigore per le ospiti, sprecato da Orlandi che spara alto. L’Altetico Lucca riesce ad accorciare le distanze, sempre dal dischetto, con Pieroni: penalty concesso per un fallo su Orsi. Passano pochi minuti e l’Atletico Lucca ha la palla del pari, ma, Pieroni prima e Orsi, poi, sbagliano. Le rossonere ci provano fino alla fine, ma non arriva il gol che consentirebbe di riaprire il match. Ci pensa, allora, Poeta su punizione a chiudere definitivamente i giochi.

Un peccato per le rossonere che non sono riuscite a completare la rimonta di fronte alla capolista.

Alessia Lombardi