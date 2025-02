Promozione donne. Biancorosse a riposo e ora senza vetta

Il Rimini osserva la sua giornata di riposo e la Sammartinese ne approfitta per prendersi la testa della classifica. Basta un gol alla nuova capolista in solitaria per avere la meglio sul fanalino di coda Limidi. Tre punti in tasca li ha messi la squadra B della Femminile Riccione che ha calato il poker sul campo del Granata. A bersaglio ci sono andate Galeazzi, Zani (doppietta per lei) e Semprini. Sono 17 i punti raccolti sin qui dalle biancazzurre che viaggiano fuori classifica.

Promozione femminile (13ª giornata): Centro Polivalente Limidi-Sammartinese 0-1, Granata-Femminile Riccione squadra B 1-4, Hic Sunt Leones-Sporting Scandiano 3-5, Real Sala Bolognese-Pgs Smile 1-6. A riposo il Rimini.

Classifica: Sammartinese 28; Rimini 25; Pgs Smile 21; Sporting Scandiano 18; Real Sala Bolognese 15; Hic Sunt Leones 6; Granata 3; Centro Polivalente Limidi 0. Fuori classifica: Femminile Riccione squadra B 187.