Promozione: dopo il ko con la capolista arriva la seconda in classifica. San Marco, esame tosto contro il Pietrasanta

A distanza di una settimana dall’incrocio con la prima in classifica, la San Marco Avenza si trova davanti la seconda del girone. Dopo il Viareggio ecco arrivare allo stadio Paolo Deste il Pietrasanta (ore 15). E’ un’altra sfida molto tosta per i rossoblù di David Alessi, contro forse la squadra più in forma del campionato di Promozione. Dopo l’avvento in panchina di Giuseppe Della Bona, grande ex di turno, il Pietrasanta ha messo in fila 11 risultati utili consecutivi (8 vittorie e 3 pareggi).

In casa avenzina si pagano le scorie del match di Viareggio terminato in 9 uomini. Sono state comminate addirittura quattro giornate di squalifica a Lorenzo Pasciuti, apparse un po’ eccessive per quella che è stata la reazione del giocatore. Sono due, invece, i turni di stop rifilati a Niccolò Conti, anche lui punito con il rosso diretto per qualche parola di troppo rivolta all’arbitro. Il tecnico apuano, insomma, si ritroverà senza mezzo centrocampo. In mediana rimangono disponibili Dell’Amico e Granai oltre a Cucurnia e Aliboni, questi ultimi due utilizzati spesso anche in difesa per la loro duttilità. La San Marco cercherà ugualmente di vendere cara la pelle.

Questo impegno per la San Marco Avenza arriva a soli tre giorni di distanza dal fondamentale mercoledì di Coppa. Il 20 marzo, infatti, è in programma la semifinale in gara secca contro i fiorentini del Centro Storico Lebowski che verrà disputata allo stadio Boschi di Firenze. Raggiungere la finale di Coppa Italia darebbe tutto un altro senso a una stagione che sin qui in campionato è stata un po’ avara di soddisfazioni.