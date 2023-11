Promozione Dopo il successo in coppa gli avenzini ospitano la ’reginetta’ delle trasferte. La San Marco vuol tornare a vincere anche in campionato. Ma il Monsummano è temibile

Dopo essersi portata avanti col lavoro in Coppa, la San Marco Avenza deve tornare a mettersi in pari in campionato. Le ultime due sconfitte hanno ricacciato la squadra in una posizione di classifica pericolante e c’è bisogno di risalire al più presto. Questo pomeriggio, allo stadio Paolo Deste di Avenza, arriva l’Intercomunale Monsummano, una neo promossa del campionato di Promozione che sta facendo bene e che soprattutto è letale in trasferta dove ha vinto addirittura 4 delle 5 partite fin qui disputate. Fuori casa tra l’altro ha perso solo contro la capolista Viareggio. Bisognerà fare attenzione, quindi, a un avversario che sa esaltarsi quando gioca in campo avverso.

Rispetto alla vittoriosa gara di Coppa di mercoledì contro il Pietrasanta, il tecnico David Alessi oggi recupera il capitano Arturo Zuccarelli e il terzino sinistro Luca Franzoni ma rischia di perdere altri due giocatori fondamentali, come il tuttofare Cucurnia e il bomberino, classe 2004, Donati. Entrambi non si sono allenati a causa della febbre e sono in dubbio per questa partita. In caso di un loro forfait in difesa verrebbe arretrato ancora una volta il centrocampista Lorenzo Aliboni che ha superato a pieni voti il primo test da difensore centrale. Il posto in quota, invece, verrebbe ricoperto con tutta probabilità da Vicari, giocatore di grande affidabilità. Per gli avenzini si tratta della terza gara in 8 giorni ma il gruppo è giovane e quindi capace di recuperare le energie in fretta.