Promozione: dopo l’anticipo, scendono in campo tutte le altre. esame di maturità per l’alberoro. Il Foiano perde il derby di Sinalunga: non basta la rete nel finale di Guerrini

AREZZOIl derby è della Sinalunghese. I senesi di Enrico Testini restano al comando del girone C di Promozione e lo saranno anche al termine della giornata di oggi visto che le prime inseguitrici tra cui il Casentino Academy ha quattro punti di ritardo. La Sinalunghese fa festa andando a vincere la sfida contro gli amaranto del Foiano per 2-1 nell’anticipo di questa giornata. La partita si sblocca all’11’ con Mazza che porta in vantaggio i locali. Al 54’ Nannoni raddoppia e solo allo scadere il Foiano con Guerrini (89’) accorcia le distanze. Giornata amara anche per il Viciomaggio che resta all’ultimo posto in classifica. I biancoverdi vanno sotto 3-0 contro il Pienza che fa festa con le reti di Valente, Pinsuti e Doka. Pari invece per 2-2 nell’altro anticipo tra Alleanza Giovanile Dicomano e Centro Storico Lebowski. Oggi si torna in campo alle 15.30 con tutte le altre gare in calendario. Spazio quindi a Acquaviva-Audax Rufina e Fiesole-Resco Reggello. L’Alberoro di Riccardo Franchi dovrà sostenere un esame di maturità contro la Settignanese, nel gruppetto che staziona al secondo posto. Sempre in tema di secondo posto c’è il Montagnano di Roberto Fani chiamato a superare l’ostacolo Casentino Academy.I gialloverdi di Dini sono riusciti a ingranare la marcia giusta e non vogliono certo rallentare soprattutto contro una diretta concorrente per i piani alti della classifica. Per il Cortona Camucia invece trasferta sul campo del Pontassieve per provare a fermare una big di questo girone C di Promozione.