Promozione: dopo le belle ma sfortunate gare di coppa. Ora la San Marco vuole anche il risultato. Esordio ’interno’ a Ortonovo con il Firenze Ovest

Ha tenuto testa in Coppa a due corazzate ottenendo meno di quanto meritasse e adesso è pronta per l’esordio nel campionato di Promozione. La San Marco debutterà oggi (ore 15.30) al ’Gaggio’ di Ortonovo vista l’indisponibilità del ’Paolo Deste’ che dovrebbe tornare utilizzabile dalla seconda gara interna.

"Partiamo con tanta voglia di far bene – dice il tecnico Giovanni Putti –. La squadra si sta allenando con dedizione e impegno e nelle prime due uscite ufficiali ha dato buone risposte sul campo nonostante i risultati non ci abbiano premiato. Il Forte dei Marmi, messo in pole position per il titolo, con noi ha pareggiato solo al 90’ mentre con il Montignoso, inserito anche lui nella griglia delle prime cinque, abbiamo perso nel finale di gara sull’unico errore commesso quando avremmo meritato di chiudere in vantaggio il primo tempo. La Coppa, comunque, è acqua passata. Mi interessavano le prestazioni e ci sono state".

"Contro il Firenze Ovest – continua Putti – sappiamo che sarà dura. Hanno cambiato allenatore e inserito 4-5 innesti di categoria. Hanno nel complesso una squadra più fisica ed esperta della nostra. Diciamo che in questo senso il campo del ’Gaggio’ non ci dà una mano perché è più rispondente alle loro caratteristiche. Noi siamo meno strutturati e preferiamo giocare palla a terra mentre il campo di Ortonovo è più da lanci lunghi, duelli sulle seconde palle. Dovremo saperci adattare e sono convinto che i miei ragazzi ce la metteranno tutta per far bene".

Gian.Bond.