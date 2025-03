Promozione, è 0-1 nel recupero di Appignano. GabicceGradara, tre punti preziosi. Dominici alimenta il sogno playoff

APPIGNANESE

0

GABICCE GRADARA

1

APPIGNANESE: Piergiacomi, Zitti, Fermani (35’ st. Pasqui), Ghannaoui, Argalia, Brandi, Mongiello, Gagliardini, Tarquini, Voinea, Daniele. All. Cotica

GABICCE GRADARA: Andreani, Morbidi, Morini, Mercurio, Gallotti, Tombari, Bacchini, Dominici, Torsani, Montagnoli, Marchetti (30’ st. Rapagnani). All. Capobianco.

Arbitro: Tarli di Ascoli Piceno

Reti: 18’ st. Dominici (Gabicce G.)

Con un gol di Dominici il Gabicce espugna il Comunale di Appugnano e ritrova così nel recupero infrasettimanale e dopo sei turni, la gioia dei 3 punti. La cronaca: nel primo tempo si registra una buona partenza degli ospiti che si rendono pericolosi in due occasioni, la prima con il giovane Bacchini e poi con una punizione velenosa di Montagnoli. Nella ripresa il Gabicce Gradara entra in campo con un altro piglio prendendo decisamente in mano il pallino del gioco e cercando il gol con decisione. La rete arriva al 18’ con Dominici con un colpo di testa su angolo di Montagnoli dalla destra. Llo stesso Dominici ci aveva provato poco prima. Sul finire il portiere Andreani è protagonista di una bella parata sul nuovo entrato Pasqui. Una vittoria preziosa, che rilancia le ambizioni di playoff della squadra di Capobianco ora al sesto posto in classifica compagnia del Villa San Martino (37 punti). "È un risultato fondamentale – ha commentato il diesse Gabriele Magi – per mantenere vivo il discorso playoff, arrivato al termine di una prestazione convincente. È un successo che ci dà morale per affrontare il Marina con lo spirito giusto".

am. pi.