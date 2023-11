Promozione. E’ il giorno della sfida tra la capolista San Miniato Basso e il Belvedere Grosseto

E’ il giorno della verità per il campionato di Promozione dove sono impegnate le quiattro squadre maremmane. Infatti tutte e quattro le formazioni maremmane saranno chiamate ad una vera prova di forza. In primis per quanto riguarda la vetta del girone.

Oggi infatti la capolista San Miniato Basso, 23 punti, sarà sul campo del Belvedere a Roselle, secondo con 22 punti: sfida da dentro o fuori per i ragazzi di mister Giallini che sono chiamati a vincere per prendersi il primo posto.

In caso contrario i giallorossi allungherebbero ancora. Un pari invece potrebbe favorire la Sestese terza a quota 21. Seconda trasferta consecutiva invece per l’Invictasauro. Dopo il bel punto preso in quel di Firenze domenica, oggi il team di mister De Masi sarà sul rettangolo di gioco dell’Urbino Taccola che ha un punto in più proprio dei grossetani. Fare punti oggi vorrebbe dire tenere a distanza la zona playout e concentrarsi su altro. Infine, delicatissimo derby maremmano tra Sant’Andrea, ultimo, ed Atletico Maremma. I padroni di casa o svoltano oggi oppure dovranno abituarsi a lottare per non retrocedere. Rossoverdi fuori dai playout ad oggi e con l’intenzione di rimanerne fuori. Il programma: Belvedere-San Miniato Basso, Urbino Taccola-Invictasauro, Sant’Andrea-Atletico Maremma.

Andrea Capitani