Promozione e Prima categoria. Belvedere e Monterotondo vincono con una goleada

Sorridono Belvedere e Monterotondo rispettivamente in Coppa Italia di Promozione e recupero di campionato di Prima categoria. E’ stato un mercoledì positivo per le due formazioni maremmane in campo. I primi, allenati da Nicola Giallini, impegnati in casa nel turno di Coppa Italia di Promozione, hanno vinto 4-0 contro il Saline in un incontro mai in discussione. Dopo il gol in apertura di Ciolli, sono arrivate le reti di Tantone e Folegnani, doppietta, ad arrotondare il risultato finale. Ieri si giocava anche il recupero di campionato di Prima categoria tra il Monterotondo e il San Vincenzo: la sfida fu rinviata due settimane fa per l’infortunio dell’arbitro. A vincere sono stati i ragazzi rossoverdi di mister Fratini che si sono imposti al Pian di Giunta di Monterotondo per 5-1. Con questa vittoria il Monterotondo sale a quota 13 punti e si piazza al quinto posto in classifica occupando adesso un posto playoff.