Promozione e Prima Categoria. In Valmarecchia il Novafeltria non vuole fare sconti al Misano

Bellariva in casa con Bagnacavallo, Riccione al ’Nicoletti’ con la Savignanese. Mentre la Stella bussa al Cervia e c’è il derby in Valmarecchia tra Vis Novafeltria e Misano. È ricco il menù di Promozione, mentre in Prima è giornata di debutto.

Promozione (3ª giornata, ore 15.30). Girone D: Bellariva Virtus-Bagnacavallo, Cervia United-Stella, Classe-Bakia, Riccione-Savignanese, Roncofreddo-Reno, San Pietro in Vincoli-Gambettola, Vis Novafeltria-Misano. Ieri: Civitella-Diegaro. Riposa: Bellaria Igea Marina. Classifica: Reno, Misano, Riccione, Vis Novafeltria, Savignanese 4; Roncofreddo, Gambettola, Civitella, Bellariva Virtus, San Pietro in Vincoli, Cervia United, Stella, Bagnacavallo 3; Bakia 1; Classe, Diegaro, Bellaria Igea Marina 0.

Prima Categoria (1ª giornata, ore 15.30). Girone H: Accademia Marignanese-Granata, Due Emme-Torconca, Real San Clemente-Collinello, Sant’Ermete-Gatteo, Superga ’63-Victoria, Verucchio-San Bartolo Gabicce Mare. Ieri: Bagno di Romagna-Rumagna, San Vittore-Rubicone Calisese.