Promozione e Prima categoria. Oggi in campo alle 14.30 per la nona giornata. Domani l’Aurora Treia riceve la Vigor Montecosaro

Partite e arbitri in Promozione e Prima categoria.
Promozione. Oggi alle 14.30: Porto Sant’Elpidio-Azzurra Mariner: Caporaletti di Macerata; Borgo Mogliano-Azzurra Colli: Chenouf di Pesaro; Casette Verdini-Castel di Lama: Campoli di Ancona; Grottammare-Palmense Fermana: Liso di Ancona; Monticelli-Camerino: Del Piccolo di Pesaro; Settempeda-Elpidiense Cascinare: Domizi di Macerata; Corridonia-Monturano (ore 15): Bartomioli di Pesaro. Domani alle 15: Aurora Treia-Vigor Montecosaro: Alice Gagliardi di San Benedetto.
Classifica. Aurora Treia 20; A. Mariner 18; Settempeda 17; Monturano 16; A. Colli 15; Camerino 14; P. S: Elpidio 11; Elpidiense Cascinare 10; Palmense-Fermana 9; Casette Verdini, Corridonia 8; Grottammare 7; Castel di Lama, Borgo Mogliano, Monticelli 6; Vigor Montecosaro 5.
Prima categoria, girone B. Oggi. Argignano-Borghetto: Gismondi di Macerata; Monserra-Cupramontana: Ciarrocchi di Fermo; B. Minonna-Passatempese: Urbinati di Pesaro; Castelleonese-Cingolana: Natali di Pesaro; Osimo-Filottranese: Gravina di Ancona; Castelplanio-Pietralacroce: Mazzulla di Macerata; Real Cameranese-Marzocca: Tedeschi di Ascoli; Staffolo-Castelbellino: Maurizi di Jesi.
Classifica. Osimo16; Borghetto, Marzocca 12; Passatempese 10; Argignano 9; Castelleonese, Castelplanio 8; Borgo Minonna, Filottranese 7; Monserra, Cingolana, Real Cameranese, Staffolo, Castelbellino 6; Pietralacroce 4; Cupramontana 1.
Girone C. Oggi. A. Porto Recanati-Elite Tolentino: Siliquini di San Benedetto; Montecassiano-Appignano: Paoltroni di Ancona; Montecosaro-Loreto: Chincoli di San Benedetto; San Claudio-Montemilone Pollenza: Pucci di Pesaro; Cluentina-Pinturetta Falcor (ore 15): Rosa di Ascoli; Montegiorgio-Belfortese (ore 15): Paoletti di Fermo; S. M. Apparente-Folgore Castelraimondo (ore 15): Valeriani di Fermo. Domani: Porto Potenza-Potenza Picena: Di Paolo di Ascoli.
Classifica: San Claudio 15; F. Castelraimondo 14; Belfortese, Montegiorgio 13; Pinturetta 11; Montecassiano 9; Potenza Picena, Cluentina, Loreto 8; Pollenza, Appignanese, S. M. Apparente 6; Porto Recanati, Montecosaro 4; Elite 2; P. Potenza 1.
