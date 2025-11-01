Promozione e Prima categoria. Oggi in campo alle 14.30 per la nona giornata. Domani l’Aurora Treia riceve la Vigor Montecosaro Partite e arbitri in Promozione e Prima categoria. Promozione. Oggi alle 14.30: Porto Sant’Elpidio-Azzurra Mariner: Caporaletti di Macerata; Borgo Mogliano-Azzurra...