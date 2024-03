Promozione e prima. Fratta ed Edelweiss al secondo posto. Insiste il Carpena Nella giornata di mercoledì, il Fratta Terme raggiunge il secondo posto in Promozione, mentre l'Edelweiss Jolly sale in seconda posizione in Prima Categoria. La Sampierana continua a dominare il girone D, mentre il Frugesport guida il girone G.