Promozione. Faenza, colpo esterno

Il Faenza ha piazzato il colpo ieri a Rivazzurra nell’anticipo della quattordicesima giornata del girone D del campionato di Promozione, vincendo 3-1 sul campo del Bellariva coi gol di Pezzi, Lucarelli e Marocchi. Oggi alle 14.30 le altre sfide. Una buona opportunità è quella che ha il San Pietro in Vincoli, 4° con 24 punti, a -3 dalla vetta, nella trasferta di Rimini sul campo della Stella, quindicesima a quota 11, e dunque piena zona playout. Allo ‘Sbrighi’ di Castiglione di Ravenna, la Del Duca Grama – ottava a quota 19, a -3 dalla zona playoff, ma in frenata essendo reduce da 2 pareggi e una sconfitte – ospita la Due Emme di Mercato Saraceno che viaggia in zona playout. A quota 18 c’è il Classe, che è atteso da un impegno probante, dovendo rendere visita al Forlimpopoli, quinto della classe a quota 22. La sfida è fra due formazioni che non hanno molta dimestichezza con la continuità di rendimento. La partita di cartello è quella che si gioca al ‘Dalmonte’ di Cotignola, dov’è in arrivo la capolista Sampierana, reduce da 9 risultati utili di fila. I padroni di casa sono tuttavia annunciati in ripresa. Dopo aver costretto lo Spiv sullo 0-0, è arrivata la vittoria corsara di Civitella. I rossoblù, benché ancora terzultimi a quota 10, sono comunque usciti dalla zona retrocessione.

In cerca di ossigeno è il fanalino di coda Cervia che, a -4 dalla zona playout e reduce da 9 ko di fila, ci prova a Verucchio. Le altre gare di oggi: Bakia Cesenatico-Torconca, Cattolica-Fratta Terme, Misano-Civitella. Nel girone C il Solarolo, 3° della classe, reduice da 4 risultati utili consecutivi e forte del miglior attacco del raggruppamento (Rimini 8 reti, Sona 7), ospita il Monte San Pietro, che viaggia a+1 sulla zona playout. Lo Sparta Castelbolognese, scivolato in zona playout con 12 punti anche per via del peggior attacco (appena 10 reti), riceve la visita del fanalino di coda Fossolo, che comunque, di recente, ha costretto sul 2-2 la Comacchiese.