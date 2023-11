Promozione. Faenza ospita il Bakia

Il campionato di Promozione propone domani, alle 14.30, le gare dell’11° turno di andata. Nel girone D i riflettori sono sul ‘Bruno Neri’ di Faenza, dove l’imbattuta capolista ospita il Bakia Cesenatico, 8° a quota 15 e reduce dal successo sul Classe. I manfredi vengono dal pareggio esterno 2-2 nel big match contro la Sampierana, che ha evidenziato la vena di Gjordumi (salito a 6 reti nella classifica marcatori). Il campo principale è tuttavia quello di San Pietro in Vincoli, dove la formazione di mister Del Mastio, terza della classe con 20 punti a -2 dalla vetta (e capace di subire solo 6 reti: miglior difesa del girone), ospita la Sampierana, quarta a quota 18. In palio ci sono punti che valgono tantissimo nell’economia della lotta al vertice. Il derby di giornata si gioca all’ombra della Basilica di Classe. I biancorossi, decimi con 14 punti e reduci da 2 ko consecutivi contro Bellariva e Bakia, ospitano infatti la Del Duca Grama che, invece, sta marciando con passo spedito. La formazione di Cannuzzo, grazie anche a 7 risultati utili di fila, è salita al 5° posto con 17 punti, e si propone come outsider fra le grandi del girone. Col 3-2 casalingo rifilato al Cervia, il Cotignola ha conquistato la prima vittoria stagionale, abbandonando l’ultimo posto.

La sfida di Misano (13° con 12 punti) è il primo banco di prova per capire se è stato solo un fuoco di paglia. Anche al ‘Todoli’ di Milano Marittima c’è aria di sfida salvezza. Il Cervia infatti, a causa anche di una difesa da rivedere (28 reti al passivo), ha perso le ultime 6 gare ed è scivolato al penultimo posto. I gialloblù ospitano il fanalino di coda Stella Rimini, ultimo a quota 5. Nel girone C, il Solarolo, 3° a quota 24 e reduce dall’entusiasmante 4-1 esterno di Portomaggiore, ospita l’Atletico Castenaso (4° a -3) in uno scontro diretto per il vertice. Lo Sparta Castel Bolognese (10° a quota 11) è invece di scena a Borgo Tossignano contro il Valsanterno (6° con 16 punti).