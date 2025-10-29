Promozione. Fari su Cervia-Bakia

Anche nel campionato di Promozione si gioca oggi il turno infrasettimanale. Si trata della decima giornata di andata. Tutte le nostre rappresentanti scendono in campo questa sera alle ore 20.30. Nel girone D, il Cervia United, 2° della classe a -3 dalla vetta dopo il 2-2 nello scontro diretto contro la capolista Savignanese, ma sempre con una partita in meno, è di scena al ‘Moretti’ di Cesenatico contro il Bakia, 6° a quota 15. Si prospetta una sfida molto interessante, peraltro fra due squadre ambiziose. Stesso discorso per il derby di Classe, dov’è in arrivo il San Pietro in Vincoli.

I padroni di casa, ultimi con 2 punti, hanno comunque dimostrato di essere vivi, pareggiando 1-1 sul campo del Bellariva, peraltro in 10 contro 11 per l’espulsione del portiere Zollo. Lo Spiv invece è 11° con 9 punti e ha come obiettivo impellente quello di lasciare la zona calda dei playout.

Un derby che mette in palio punti per la ‘risalita’ è anche quello di Sant’Alberto. Al ‘Nostini’ la Reno, che condivide la posizione con lo Spiv, ospita il Bagnacavallo, penultimo a quota 6, reduce dal turno di sosta, ma anche da 3 ko di fila. Tuttavia, negli ultimi 6 precedenti, la Reno ha raccolto 3 vittorie e 3 pareggi.

Nel girone C è tempo di big match per lo Sparta Castelbolognese, 7° in condominio con la Centese a quota 13, e reduce da 4 risultati utili consecutivi. Al ‘Bolognini’ arriva infatti l’imbattuta capolista Valsanterno, che condivide la vetta a quota 20 col Valsetta Lagaro. Fari puntati sull’attaccante Bali del Valsanterno, capocannoniere del girone con 9 reti.