Promozione. Faro, Bazzani e Peri firmano la rimonta. Show del Valsetta

Gol e spettacolo nella quinta giornata del campionato di Promozione. Nell’anticipo di sabato, la capolista a sorpresa Casumaro ha dimostrato di voler continuare a sognare battendo 3-2, tra le mura amiche, il più quotato Msp. Alla prima della classe ferrarese non è riuscita a rispondere, ieri, l’altra sorpresa Felsina che, dopo un avvio di stagione perfetto, è caduta 2-1 sul terreno di gioco dei X Martiri. Restando nei piani alti della classifica, la Valsanterno ha espugnato con un netto 3-0 il campo dell’Atletico Castenaso mentre il Faro Gaggio ha battuto 2-1 in rimonta il Masi Torello Voghiera. Il Valsetta Lagaro, altra candidata per i primi posti, ha regolato 4-2, a domicilio, i ravennati dello Sparta Castelbolognese mentre nel big match di giornata la favoritissima per la vittoria Bentivoglio ha dimostrato di non essere ancora completamente guarita dalla crisi di risultati impattando 1-1 in casa della Centese.

Il Petroniano ha osservato un turno di riposo mentre il Granamica, impegnato nello scontro diretto fratricida sul terreno di gioco dell’altro fanalino di coda Virtus Castelfranco, è stato sconfitto 3-2 al termine di una sfida pirotecnica e dalle mille emozioni.