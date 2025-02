Promozione femminile. Atletico, successo amaro: Galcianese battuta, ma Orsi ko

Un successo amaro quello per l’Atletico Lucca che, nel campionato di Promozione femminile, batte la Galcianese, ma perde per un infortunio a un ginocchio Orsi che si sottoporrà nei prossimi giorni ad esami specifici per sapere l’entità del danno. Tornando alla gara, che si è giocata con buoni ritmi, con le due squadre che si sono affrontate a viso aperto, sono partite meglio le ospiti che, con una buona dose di determinazione, riescono a dare del filo da torcere alle rossonere. La Galcianese passa in vantaggio al 40’, con un tiro verso la porta che, però, viene sfortunatamente deviato in porta dal difensore Cadoni che spiazza il portiere e realizza, così, il più classico degli autogol. Si va al riposo con le ragazze di Cordeschi, sotto di una rete e con un tempo davanti per provare a recuperare.

Nella ripresa il tecnico rossonero prova a dare la giusta sferzata, cambiando qualche pedina e, proprio da un calcio di punizione messo al centro dell’area da Pieroni, arriva Maggi che, di testa, pareggia i conti. Le padrone di casa, galvanizzate dal pareggio, iniziano a giocare in scioltezza e, al 23’, con una bella azione tutta sulla destra, la palla arriva dalla parte opposta a Medori che mette facilmente in rete con un preciso diagonale. La gara offre altre emozioni con la Galcianese che, nel finale, colpisce in pieno il palo che le nega il pareggio. La gara termina con la vittoria delle ragazze dell’Atletico Lucca che, sebbene soddisfatte per il risultato, non riescono a gioire appieno della vittoria, per via dell’infortunio occorso alla propria compagna che tutti si augurano sai di lieve entità. Soltanto nei prossimi giorni se ne potrà sapere di più.

Alessia Lombardi