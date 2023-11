Promozione, festeggiano in due. La Sansovino ci crede. Testini riapre il torneo

La Sansovino non tradisce e al primo snodo della stagione risponde presente riaprendo il campionato. Già perchè l’Affrico arrivo a Le fonti era primo, con sette punti di vantaggio ed aveva quindi la possibilità di allungare il divario. E invece la squadra di Testini è tornata al sucesso sul più bello con i gol di Bonechi e Mirante. Adesso la classifica fa meno paura con l’Affrico sempre primo con 20 punti, a 17 c’è il Grassina (1-1 a Montalcino) e a 16 ci sono i ragazzi di Testini. Sorride anche il Montagnano che finalmente ottiene la prima vittoria stagionale. I torelli espugnano Subbiano (quarto ko consecutivo) con Romanò e si rimettono sulla scia delle squadre in lotta per la salvezza. Domani squadre in campo per la Coppa Italia: alle 17 c’è Sansovino-Pienza, alle 20.30 Subbiano-Alberoro.