Promozione. Forte dei Marmi al top. Il Montelupo comincia con un sonoro ko

forte dei marmi

3

montelupo

0

FORTE DEI MARMI: Barsottini, Credendino (40’ st Gentile), Deda, Del Soldato, Zambarda, Lossi (43’ st Botrugno), Tedeschi, Seriani (15’ st N. Papi), F. Mengali (25’ st M. Mengali), M. Papi, Imbrenda (36’ st Colombi). (Calò, Vaira, Alberti, Adami). All. Y. Papi.

MONTELUPO: Lensi, Pucci, Cupo, Tremolanti, Corsinovi (30’ st Lelli), Alicontri, Fermaca (22’ st Tersigni), Bartolozzi, Ulivieri, Caparrini (10’ st Masoni), Cintelli (28’ st Cerrini). (Boretti, Pasqualetti, Marrazzo, Chelini, Celestre). All. Lucchesi.

Arbitro: Menchini di Viareggio (Chernenkova di Piombino e Ricciardi di Livorno).

Reti: 4’ st Credendino (F), 30’ M. Mengali (F), 42’ M. Mengali (F).

Note: ammoniti Lossi (F), F. Mengali (F), Corsinovi (M) e Caparrini (M); angoli 9-3.

MARINA DI PIETRASANTA – Parte male il campionato del Montelupo, sbranato dagli squali fortemarmini da quest’anno affidati alla guida tecnica del 32enne Yuri Papi. Dopo un primo tempo bloccato (dove comunque i fortemarmini avevano collezionato almeno tre occasioni da gol, tra cui una bella rovescita di Federico Mengali) a stappare la partita del “Pedonese“ ad inizio ripresa su sviluppi di palla inattiva è Credendino di testa dopo la spizzata di Federico Mengali da calcio d’angolo. Poi entra il 2008 Matteo Mengali che arrotonda il punteggio con una super doppietta, indimenticabile per lui dato che al debutto fra i grandi: segna prima di prepotenza (dopo aver vinto un contrasto) e precisione (bel tiro angolato) e poi di rapina in tap-in su respinta corta di Lensi dopo la conclusione di Tedeschi.