Promozione. Fortis-Luco, che attesa a Ronta. Sancascianese-Barberino show

Dopo di anticipi di ieri (Jolo-Firenze Ovest 3-1, Dicomano-Lebowski 2-2, Viciomaggio-Pienza 0-3 e Sinalunghese-Foiano 2-1), oggi, alle 15,30, si giocano le altre gare della 5ª.

Girone A Casalguidi-Settimello (Giacometti di Viareggio). Ospiti senza Luka, Lenzini, rientra Calabretta. Cubino-San Marco Avenza (Angileri di Empoli). La squadra di casa è priva di Pelhuri e Tacchi. Fortis-Luco (Magrini di Pistoia). A Ronta derby accattivante con la Fortis priva di Bartolini, ospiti senza Privitera squalificato, in panchina andrà Falli. San Piero a Sieve-Pietrasanta (Cinotti di Empoli). Galvanizzata dal successo esterno la squadra di casa che recupera Maenza prova a fare il bis contro un’avversaria di spessore.

Girone B Cuoiopelli-Cerbaia (Scalisi di Carrara). La squadra di Cei pronta a rialzare la testa. Di Fiandra gioca. Ginestra-San Miniato (Lambardi di Piombino). Assenti Paoli, Marchiani, Lombardi e Bruno; rientrano Pierucci e Canardi. Sancascianese-Barberino Tav.lle (Nannucci di Prato). La squadra di Lacchi si presenta al completo.

Girone C Acquaviva-Audax Rufina (Giuliarini di Grosseto). Per questa trasferta Rufina con il solo dubbio Di Vico Alberoro-Settignanese (Grigoriadis di Grosseto). Iania è squalificato, ma ci saranno i nuovi Zefi (06 da Terranuova) e Sebastiano (’04 dalla Rondinella). Fiesole-Resco Reggello (Schinco di Arezzo). Locali senza Meini, ma recuperano Olivieri. Ospiti privi di Giusti e Vestri. Pontassieve-Cortona (Bertilone di Pontedera). l tecnico Bonini squalificato.

