Promozione: fra Junior Corticella e Trebbo finisce 2-1. Msp, sfida salvezza a Fontanelice. Fossolo, ecco la Valsanterno

Si è aperta ieri con due anticipi la ventiseiesima giornata del campionato di Promozione, girone C. L’Osteria Grande di Vito Melotti, ormai pronta a festeggiare il primo storico salto in Eccellenza, ha impattato 0-0 sul difficile terreno di gioco della Portuense e ha portato così a 15 i punti di vantaggio sul Solarolo (che oggi sarà impegnato sul campo dell’Anzolavino). L’altro anticipo – ovvero il derby salvezza tra Junior Corticella e Trebbo – si è invece concluso con il punteggio di 2-1 per i padroni di casa.

Il turno sarà completato oggi con fischio d’inizio alle 14,30. Felsina e Atletico Castenaso, che condividono il sesto posto a quota 40, saranno impegnati in sfide esterne: il team di Riccardo Regno farà visita alla Comacchiese mentre la band di Gianni Mazzoni sarà di scena a Consandolo. Fondamentale sfida salvezza anche per l’Msp di Giuseppe Brunetti, che sarà impegnato sul terreno di gioco del Fontanelice, mentre il fanalino di coda Fossolo, ormai condannato alla retrocessione in Prima Categoria, se la vedrà tra le mura amiche con la Valsanterno.