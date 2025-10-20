Promozione. Gallo in rimonta sul Felsina. Tre reti e una boccata d’ossigeno

Felsina

1

Gallo

3

FELSINA: Maiella, Brunori (32’ st Vallasciani), Fratti, Marchesi, Ferriero (17’ st Petrullo), Mastellari, Grazia (15’ st Saleh), Gamberini, Conde (30’ st Tanoh), Betti (7’ st Di Marcello), Marchi. All.: Buttignon.

GALLO: Barbieri, Fratti, Dovesi (32’ pt Tucci), Mangherini, Vitali, Melloni, Malservisi, Nyezhentsev, Cottone (42’ st Lettieri), Berto (32’ pt Lupusor), Pasquini (38’ st Mezzadri). All.: Zambrini.

Arbitro: Tagliati di Ferrara.

Reti: 7’ pt Grazia (F), 18’ pt Mangherini (G), 35’ pt Cottone (G), 12’ st rig. Mangherini (G).

Note: ammoniti: Fratti (F), Ferriero (F), Grazia (F), Tanoh (F), Cottone (G).

Il match si apre subito con ritmi alti: al 5’ il Gallo parte forte e va vicino al vantaggio con un tiro al volo dalla distanza che sfila di poco a lato alla destra del portiere Maiella. L’avvio promette spettacolo, ma è il Felsina a colpire per primo: pochi minuti più tardi, su un calcio d’angolo ben calciato, nasce un cross teso e insidioso che mette in difficoltà la retroguardia ospite. Il portiere respinge corto e la palla finisce sui piedi di Grazia, che controlla e con un destro preciso batte l’estremo difensore, portando i suoi sull’1-0. Sotto di una rete, il Gallo non si scompone e al 18’ arriva il meritato pareggio. Dopo una bella azione manovrata, Ferriero del Felsina interviene in ritardo in area di rigore: l’arbitro non ha dubbi e assegna il penalty. Dal dischetto Mangherini spiazza Maiella. Al 30’, una disattenzione della retroguardia di casa favorisce Cottone, che approfitta di una mischia in area e insacca da pochi passi il gol del sorpasso: 1-2. La ripresa si apre con il Gallo in controllo del gioco. Al 12’, arriva il colpo del ko. Un nuovo contatto in area porta l’arbitro a concedere un secondo rigore al Gallo. Dal dischetto si presenta ancora Mangherini, che realizza.