  Promozione. Gallo si arrende di misura sul campo del Valsetta

Promozione. Gallo si arrende di misura sul campo del Valsetta

Valsetta Lagaro 1 Gallo 0 VALSETTA LAGARO: Crocco, Baietti, Martini (35’ st Plicchi), Ravaglia, Badiani, Gabrielli, Innocenti (23’ st Magagni), Cipriano (29’ st Aboutaoufik),...

1 settembre 2025
1 settembre 2025
Valsetta Lagaro

1

Gallo

0

VALSETTA LAGARO: Crocco, Baietti, Martini (35’ st Plicchi), Ravaglia, Badiani, Gabrielli, Innocenti (23’ st Magagni), Cipriano (29’ st Aboutaoufik), Adeyemi, Romeo, Vitali G. All.: Cati.

GALLO: Barbieri, Fratti, Tucci, Lupulsor (23’ st Boschini), Melloni, Coraini P., Bianchi, Nyezhentsev (33’ st Mezzadri), Cottone, Mangherini, Esposito (18’ st Vitali). All.: Zambrini.

Arbitro: Zullo di Bologna .

Rete: 40’ pt Adeyemi (V).

Note: ammoniti: Melloni (G).

IMPORTANTE VITTORIA tra le mura casalinghe per il Valsetta Lagaro sulla neopromossa Gallo. Al decimo minuto la prima occasione è proprio per il Valsetta Lagaro, con il numero 11 Vitali che dopo una bella azione personale si trova a tu per tu con l’estremo difensore Barbieri, che salva tutto e con un ottimo riflesso allunga corner. Dopo pochi minuti arriva la reazione del Gallo, con il numero 7 Bianchi che dopo una combinazione in fascia si libera al cross, sul quale arriva prima di tutti Cottone, ma il suo colpo di testa esce largo a lato. Al minuto 40 si sblocca la partita: buona azione costruita dal Valsetta sulla fascia destra, dalla quale scaturisce un cross in mezzo, su cui arriva il numero 9 Adeyemi che di testa gira in porta e insacca alle spalle di Barbieri la rete dell’1-0. Nella ripresa la partita rimane combattuta, al decimo occasione per gli ospiti, con Mangherini che dopo un uno-due al limite riesce a liberarsi per la conclusione, sulla quale arriva in tuffo a respingere ancora Barbieri. Pochi minuti dopo ancora Valsetta, con il numero 11 Vitali che parte alle spalle della difesa del Gallo su un lancio dalla difesa, controlla e si invola verso la porta, ma al momento del tiro è impreciso e spara a lato dalla porta. Nel finale spinge il Gallo alla ricerca della rete che varrebbe il pareggio, ma senza fortuna.

© Riproduzione riservata

