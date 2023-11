Promozione, Gennaioli ko a Torrita con il Lucignano (1-0). Laurenzi-Bernacchia: è derby. C’è Montagnano-Alberoro

È iniziata con una sconfitta per le formazioni aretine la nuova giornata del torneo di Promozione. Il Lucignano resta al penultimo posto in classifica dopo aver perso per 1-0 l’anticipo in casa del Torrita in quello che era uno scontro diretto in chiave salvezza. Nell’altro anticipo pareggio tra l’Affrico capolista il Montalcino (1-1). Due risultati che interessano le aretine impegnate questo pomeriggio a partire dalle 14.30. Come il Montagnano di Laurenzi che dopo la prima vittoria della stagione cercano di allungare la serie utile nella partita che le motivazioni le porta in dote di suo, senza problemi. Oggi è il giorno di Montagnano-Alberoro con al Santi Sartiani la squadra di Bernacchia, vincente in Coppa Italia e che è in scisa al terzo posto. Il pari dell’Affrico sprona la Sansovino. I ragazzi di Testini battuta la capolista e riaperto il campionato possono accorciare ancora sul primo posto contro un Subbiano reduce tra campionato e coppa da cinque ko di fila. Intantooggi il Casentino Academy andrà a ricevere la Chiantigiana. Un autentico esame di maturità con gli aretini indietro di tre punti sui gialloveri, terzi insieme ad altri club. Il quadro della giornata si completa con Torrenieri-Fiesole, Settignanese-Antella e Grassina-Pienza.