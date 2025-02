Promozione. Giacomini: "Trodica può centrare la vittoria. Casette Verdini, esame con la Palmense»

Si torna in campo nel weekend per la quinta giornata di ritorno di Promozione con alcune novità di mercato. Trodica si è assicurato l’attaccante Riccardo Antolini, ex Civitanovese e Monturano. Si sono separate le strade tra Corridonia e il portiere Roberto Piergiacomi. Invece Pietro Giacomini, direttore sportivo del Casette Verdini, presenta questo turno di campionato.

Porto Sant’Elpidio-Aurora Treia: "Una sfida interessante tra i locali che costituiscono una bellissima squadra, l’Aurora è una formazione in crescendo: 1X".

Azzurra Sbt-Azzurra Colli: "È un derby. I locali sono un po’ altalenanti, dall’altra parte ci sarà un’Azzurra Colli d’alta classifica".

Casette Verdini-Palmense: "Noi dobbiamo cercare di mantenere la posizione nei playoff, però ci attende un compito difficile perché di fronte avremo una signora squadra che viene da tantissimi risultati positivi. È una gara aperta a più risultati".

Cluentina-Sangiorgese: "Nessuna delle due può commettere passi falsi: la Cluentina deve tirarsi fuori da una posizione delicata in classifica, la Sangiorgese vista mi è sembrata una realtà in ripresa avendo anche aggiunto altri elementi alla rosa. È una partita da tripla".

Grottammare-Monticelli: "Grottammare è una bellissima squadra che gioca molto bene, da dicembre Monticelli è stato potenziato e adesso può creare problemi a qualsiasi avversario".

Montegiorgio-Corridonia: "Il Montegiorgio ha un organico giovane ma in casa sa il fatto suo, il Corridonia ha potenziato la rosa: 1X".

Settempeda-Vigor Montecosaro: "La Settempeda sta venendo fuori molto bene, la Vigor Montecosaro sta disputando un campionato straordinario".

Elpidiense Cascinare-Trodica: "Trodica è un carrarmato, una squadra stratosferica e può tornare a casa con i 3 punti".