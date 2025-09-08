Promozione. Giornata no, una rete nella ripresa condanna la X Martiri sul campo di Dozza

Dozzese

1

X Martiri

0

DOZZESE: Pandolfi, A. Rocchi, Borsetti, Dall’Olio (33’ st Selami), Karaj, Kibongui, Marchi (25’ st Negroni), Volta, Parigi (27’ st Martelli), Guerra (18’ st J. Rocchi), Fagnocchi (13’ st Carbone). All.: Pari.

X MARTIRI: Aleotti, Bonaguro, Berveglieri, Meli, Aguiari, Artioli, Firma (36’ st Zuaghi), Panzetta, Manfredini (42’ pt Bini), Felice (18’ st Gjoni), Zardi. All.: Bolognesi.

Arbitro: Trevisani di Ferrara.

Rete: 3’ st Fagnocchi (D).

Note: ammoniti: Berveglieri (X), Aguiari (X), Felice (X), Gjoni (X).

LA DOZZESE batte di misura la X Martiri e si mantiene in vetta alla classifica.

Nella prima frazione sono subito i locali a rendersi pericolosi, Kibongui al 5’ crossa da destra per il colpo di testa di Guerra che non centra lo specchio. Al 12’ Parigi trova una conclusione velenosa, Aleotti scarica in angolo. Al 31’ sponda aerea di Fagnocchi, serve Borsetti che di sinistro al volo calcia fuori di poco. Al 34’ palla filtrante di Fagnocchi per Parigi, l’estremo difensore Aleotti per un soffio anticipa e sventa. Il primo tempo si chiude in parità, senza particolari occasioni. La seconda frazione vede una Dozzese subito aggressiva, al 5’ Guerra con un’azione personale raccolto il pallone salta tre uomini e allarga per Kibongui, che crossa forte in area, dove trova Fagnocchi: anticipata la difesa della X Martiri e gol vittoria. Gli ospiti si trovano a dover alzare il baricentro per cercare il pareggio, con le formazioni che si annullano vicenda, la fase di gioco è maschia e senza troppe occasioni. In questo periodo gli allenatori provano a pescare forze fresche dalle panchine, per provare a mantenere o capovolgere il risultato. Le formazioni si esauriscono fino alla prossima occasione della Dozzese: all’ 83’ Rocchi riceve il pallone e da buona posizione calcia alto. All’86’ Carbone vince un contrasto portandosi a tu per tu con il portiere ospite: Aleotti è bravissimo a chiudere e respinge, sulla ribattuta il numero 19 ha ancora occasione di raddoppiare ma scivola.