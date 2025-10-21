Promozione. Giornata sì per Gallo,. Casumaro e X Martiri

Nel girone C di Promozione a prendersi la scena sono il Casumaro e la X Martiri, che centrano due vittorie fondamentali e si rilanciano nelle zone alte della classifica. Dopo il ko nel derby con la Centese, gli uomini di mister Rambaldi vincono 1-0 in casa contro il Faro Gaggio Montano, agganciando gli avversari a quota 16 punti, a -4 dalla capolista Valsanterno ed in piena zona playoff. Al "Merighi" va in scena una gara combattuta decisa dalla rete al quarto d’ora della ripresa di Chinappi, che rilancia le ambizioni delle ‘lumache’ in un avvio di stagione veramente sopra le righe. La squadra più in forma del momento assieme alla battistrada Valsanterno è la X Martiri, che centra la quarta vittoria di fila battendo a domicilio un Bentivoglio sempre più in crisi.

La truppa di mister Bolognesi fa della solidità difensiva la sua forza, e dopo lo 0-1 di domenica ha subìto appena quattro gol in otto partite, numeri da incorniciare che dimostrano l’organizzazione della squadra ‘porottese’. La gara di Bentivoglio si è decisa tutta nella ripresa: l’espulsione di Anatriello, dopo un doppio giallo, ha lasciato i padroni di casa in inferiorità numerica. La X Martiri ha preso fiducia e, su calcio di rigore concesso nella seconda metà del tempo, è riuscita a portarsi in vantaggio grazie alla rete di Gjoni, mantenendo il controllo della partita fino al 90’.

Bottino negativo invece per il Masi Torello Voghiera, superato al "Villani" per 1-0 dal Valsetta Lagaro, formazione che si conferma al secondo posto in classifica. La gara è decisa dalla rete di Adeyemi, col Masi che sconta anche le due espulsioni di Sarto e Baldon.

Prima storica vittoria in Promozione per il Gallo, che conquista un successo fondamentale sul campo del Felsina: l’1-3 è firmato dalla doppietta di Mangherini e dalla rete di Cottone, che regalano agli amaranto tre punti determinanti ai fini della lotta per la salvezza.

j.c.