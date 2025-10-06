Promozione, girone A. Al Vismara basta un rigore dopo tre minuti. Gaudenzi castiga il Tavullia Valfoglia

TAVULLIA VALFOGLIA0VISMARA1

TAVULLIA VALFOGLIA: Arcangeli, Salvatori, Sgaggi (28’ st Simoncini), Giunti (8’ st Sciamanna), Pagniello, Passeri, Ricciotti, Fabrizi (8’ st Giunchetti), Vegliò, Diomede, Cesarini. All. Teodori.

VISMARA: Melchiorri, Righi, Bertuccioli, Morani, Palazzi, Capomagi, Carnaroli, Letizi, Donati (17’ st Renzi), Gaudenzi (33’ st Bonazzoli), Garavalli. All. Fulgini.

Arbitro: Bartomioli di Pesaro.

Rete: 3’ pt Gaudenzi su rigore.

Con un gol in avvio di gara il Vismara si aggiudica il derby e si colloca nei quartieri alti della classifica. Invece non basta ai fogliensi un bel secondo tempo per ottenere il pareggio che, tutto sommato, avrebbero meritato. Già al 3’ i pesaresi vanno in vantaggio: scambio Donati-Righi che viene atterrato in area, l’arbitro decreta il calcio di rigore che Gaudenzi trasforma. Immediata reazione del Tavullia Valfoglia con la conclusione di Fabrizi che il portiere Melchiorri respinge. Nel finale di primo tempo, al 42’, occasione per l’ex Donati, ma il suo tiro lambisce il palo. Nella ripresa Teodori opera delle sostituzioni, manda in campo forze fresche per cercare di pervenire al pareggio. Ma le aspettative non si concretizzano. Al 35’ il Tavullia Valfoglia va vicino al pareggio: scambio Salvatori-Giunchetti, assist per Sciamanna, ma l’attento Melchiorri respinge. E il risultato non cambia.

Marcello Ugoccioni