Promozione, girone A. Appignanese, recupero amaro. I tre punti al Gabicce Gradara

APPIGNANESE: Piergiacomi, Zitti, Fermani, Ghannaoui, Argaglia, Brandi, Mongiello, Gagliardini, Tarquini, Voinea, Daniele. All.: Cotica.

GABICCE GRADARA: Andreani, Morbili, Morini, Mercurio, Gallotti, Tombari, Bacchini, Dominici, Torsani, Montagnoli, Marchetti. All.: Capobianco.

Arbitro: Tarli di Ascoli.

Rete: 20’st Dominici.

Note - Spettatori 100 circa; ammoniti: Gannaoui, Brandi, Fermani, Montagnoli. Angoli 5-9.

Il recupero del girone A di Promozione è deciso dal gol di Dominici messo a segno nella ripresa con il colpo di testa in cui sfrutta nel migliore dei modi un calcio d’angolo. Si gioca la partita sospesa al 10’ un paio di settimane fa per impraticabilità del terreno di gioco. Dopo il fischio l’Appignanese cerca la via del gol affidandosi a Voinea: dapprima (24’) non inquadra lo specchio della porta così come al 33 quando tenta l’eurogol calciando a rete da circa 40 metri dopo avere visto il portiere fuori dai pali. Si va al riposo sul risultato a occhiali. Nella ripresa si nota un Gabicce Gradara più determinato che spinge per sbloccare il risultato, ci riesce al 24’. La partita rimane combattuta con la formazione ospite che riesce a mantenere quella rete di vantaggio fino alla fine, mentre l’Appignanese non riesce a muovere la classifica.

La nuova classifica. Fermignanese 52; Jesina 51; Marina 46; Vismara 39; Vigor Castelfidardo 38; Villa San Martino, Gabicce Gradara 37; Tavullia Valfoglia 35; Moie Vallesina 34; Lunano, Biagio Nazzaro 32; Pergolese 31; S. Orso 29; Sassoferrato Genga 2; Barbara Monserra 16; Appignanese 11.