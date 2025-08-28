Promozione. Girone A, che partenza. Subito tanti big match

Svelati i calendari del campionato di Promozione 2025-26. La stagione che prende il via il 14 settembre e terminerà il 26 aprile 2026, si preannuncia avvincente, specialmente per le 17 squadre fiorentine, suddivise nei gironi A-B-C. Il nuovo campionato si preannuncia come uno dei più impegnativi ed equilibrati degli ultimi anni. Diverse squadre ambiscono a un ruolo da protagoniste, e sarà interessante seguire il percorso sia delle neopromosse, sia delle veterane pronte a dare battaglia fin dalle prime giornate.

Il calendario del girone A, dove coinvolge ben 6 squadre fiorentine, Cubino, Firenze Ovest, Fortis Juventus, Luco, San Piero a Sieve e Settimello, promette subito un avvio di fuoco, con partitissime come Fortis-Pietrasanta e Luco-Cubino. Queste le gare della 1ª giornata: Casalguidi-Urbino Taccola, Forte Dei Marmi-Montelupo, Fortis Juventus-Pietrasanta, Jolo-Lampo Meridien, Luco-Cubino, Ponte Buggianese-Settimello, San Piero a Sieve-Montignoso, San Marco Avenza-Firenze Ovest.

Nel girone B, dove sono inserite le neopromosse Barberino Tavarnelle e Sancascianese, più le veterane Cerbaia e Ginestra Fiorentina, ogni domenica sarà dura conquistare i tre punti. Queste le gare della 1ª giornata: Atletico Maremma-Massa Valpiana, Atletico Piombino-Mobilieri Ponsacco, Castiglioncello-Castelfiorentino, Cerbaia-Orbetello, Ginestra F.na-Colli Marittimi, Invicta Sauro-Cuoiopelli, Saline-Barberino Tav.lle, Sancascianese-San Miniato Basso.

Nel girone C, che racchiude ben sette squadre fiorentine, si prospetta una stagione di alto livello. Ci sono tante protagoniste che puntano al podio, come Pontassieve, Sinalunghese, Foiano e Montagnano, mentre Rufina, Cortona Camucia, Fiesole e Lebowski seguono alle loro spalle. Queste le partite della 1ª giornata: Acquaviva-Casentino Academy, A.G. Dicomano-Alberoro, Fiesole-Cortona, Foiano-Audax Rufina, Montagnano-C.S. Lebowski, Pontassieve-Pienza, Resco Reggello-Sinalunghese, Viciomaggio-Settignanese.

G. Puleri