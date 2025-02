Promozione - Girone "A»: il punto. Tommei: "Abbiamo tanti infortuni. Ma il Marginone non molla mai»

Un pareggio, quello del Marginone nello scontro diretto contro il Valdinievole Montecatini, che serve a fare un piccolo passo in classifica. Che, per i ragazzi di Tommei, è ancora molto complicata, visto che si trovano sempre immischiati nella zona bassa per la lotta salvezza. Una salvezza che dovrà essere conquistata sudando tanto, perché tutte le squadre stanno lottando con l’obiettivo di portare a casa punti pesanti per questo obiettivo.

La sfida contro il Valdinievole Montecatini poteva essere la gara giusta, ma è arrivato soltanto un punticino, in un match che non ha regalato grandi occasioni da entrambe le parti, con il Marginone che, nel secondo tempo, può recriminare per la traversa colpita da Cortesi. Momento difficile, aggravato anche dai tanti infortuni, ai quali si è aggiunto sabato scorso, anche Del Magro, costretto a lasciare il campo dopo il 15’ del primo tempo.

"Siamo – ha commentato Tommei – un po’ contati, perché abbiamo diversi giocatori infortunati. Purtroppo dobbiamo fare i conti con le tante assenze e mi auguro di recuperare qualche giocatore, in vista della prossima sfida casalinga contro il Lampo Meridien (ora affidato Bartolozzi, dopo l’addio di Magrini, ndr). Siamo consapevoli che il nostro cammino è ancora lungo, ma i ragazzi si stanno allenando molto bene e sono certo che inizieranno ad arrivare anche punti pesanti. Lotteremo fino alla fine come sempre e cercheremo di preparare la prossima sfida a testa bassa per farci trovare pronti".

Alessia Lombardi