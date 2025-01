Promozione - Girone "A»: il punto. Moretti: "Marginone sfortunato contro il Real. Ma è lo spirito giusto per conquistare la salvezza»

Sconfitta che brucia quella rimediata dal Marginone contro la Real Cerretese, capolista che si trova al primo posto, a pari punti con il San Giuliano. I ragazzi id Moretti sono andati in svantaggio ed hanno, però, avuto una grande occasione: una traversa con Cortesi. Con questa battuta d’arresto la situazione in classifica del Marginone non cambia; la salvezza è ancora possibile, anche perché le altre formazioni immischiate nella lotta sono tutte lì in pochi punti di distacco.

"Siamo stati sfortunati – ha commentato Moretti – . Abbiamo fatto una bella partita e meritavamo il pareggio. I ragazzi si sono impegnati tantissimo, sono stati davvero eccezionali e non posso recriminare niente. Li abbiamo messi in difficoltà e siamo riusciti a tenere testa ad una Cerretese che ha colpito due legni e che, comunque, è riuscita a passare in vantaggio. Noi abbiamo cercato di rientrare in partita, ma la traversa di Cortesi non ci ha consentito di pareggiare".

"Purtroppo – aggiunge il trainer – ancora una volta siamo qui a recriminare dopo una bella prestazione dei ragazzi. Adesso non ci resta che curare le nostre ferite ed andare avanti. Il gruppo ha voglia di vincere e di salvarsi, per questo non molleremo un centimetro fino alla fine e cercheremo sempre di dare il massimo ogni volta che scenderemo in campo".

Il Marginone tronerà di nuovo in campo domenica, alle 15, in casa, per affrontare la Lunigiana Pontremolese, formazione che lotta per i play-off che, nell’ultimo match, ha battuto la Larcianese per 4-1.

