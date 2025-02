Promozione - Girone "A»: il punto. Tommei: "Il Marginone era in piena emergenza. Ora spero di recuperare qualche infortunato»

Il Marginone torna dalla trasferta nel derby contro il Forte dei Marmi 2015 con una sconfitta, maturata tutta nel secondo tempo. I ragazzi di Tommei, nel primo tempo, hanno comunque retto bene il campo, nonostante la forza del Forte dei Marmi, formazione di alta classifica. Nel secondo i padroni di casa sono subito passati in vantaggio con Maggi e Sodini e segnato il terzo gol di nuovo con Maggi, autore di una doppietta. La partita, a quel punto, si è chiusa definitivamente, con il Marginone che non è riuscito ad avere la reazione sperata.

E’ arrivata, così, questa sconfitta che lascia la formazione di Tommei ferma al quart’ultimo posto in classifica, con 18 punti; ma tutto è ancora possibile, soprattutto perché, domenica prossima, ci sarà la scontro diretto in casa contro il Valdinievole Montecatini che si trova davanti, con 22 punti e non sono ammessi errori. L’obiettivo è vincere, per cercare di avvicinarsi in classifica agli avversari.

"Ci siamo presentati – ha commentato Tommei – in piena emergenza, con diversi infortunati ai quali, nel riscaldamento, si è aggiunto anche Bandoni. Abbiamo dovuto fare a meno anche di Moretti, il portiere, che il giorno prima non si è sentito bene. Nel primo tempo abbiamo retto abbastanza bene; poi, nella ripresa, abbiamo preso subito gol subito all’inizio e siamo crollati psicologicamente".

"Domenica – conclude il trainer – ci aspetta uno scontro diretto e spero in settimana di recuperare qualche infortunato per cercare di preparare nel migliore dei modi questo appuntamento importantissimo".

