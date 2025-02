Promozione - Girone "A»: l’analisi. Carmignani: "Persi punti importanti per la salvezza». E domenica per il Marginone c’è uno scontro diretto

Nonostante la sconfitta arrivata nel finale contro la Larcianese, il Marginone ha disputato una buona gara, andando in vantaggio con Venturini e creando diverse occasioni. Purtroppo, però, ancora una volta ha pagato a caro prezzo l’inferiorità numerica, con l’espulsione di Lavorini che ha condizionato il match, con i padroni di casa che hanno saputo approfittarne. La fortuna non ne vuol sapere di girare dalla parte degli arancioneri che continuano ad avere bisogno di punti pesanti per cercare di lasciare la zona calda della classifica, dove, fortunatamente, anche le altre, nell’ultimo turno, hanno steccato, lasciando le cose invariate.

"Abbiamo disputato un’ottima partita – ha commentato Luca Carmignani, allenatore in seconda – , contro un avversario di alto livello, nonostante le numerose assenze, cui si è aggiunto Cortesi in settimana. Siamo partiti molto bene, creando diverse occasioni da gol ed andando in vantaggio con Venturini. Nella ripresa, poco dopo aver subito il gol del pareggio, siamo rimasti in dieci, a causa di un espulsione molto più che discutibile che ha, poi, inevitabilmente condizionato l’andamento della gara. Come se non bastasse, nel finale, si sono aggiunti alla lista degli infortunati anche Conte e Carlini. Siamo amareggiati dal risultato, in quanto consapevoli di aver perso punti importanti nella corsa alla salvezza".

Ora il Marginone, domenica, sarà impegnato al "Tei" nello scontro diretto casalingo contro il Firenze Ovest. Le due formazioni si trovano a pari punti in classifica e chi riuscirà a portare a casa la vittoria metterà una seria ipoteca sulla salvezza.

Alessia Lombardi