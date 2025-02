Promozione - Girone "A». Marginone domenica riceve il San Marco Avenza. Tommei: "Sono sei finali da non fallire di qui alla fine»

Gara casalinga per il Marginone che, al "Tei", domenica, affronterà il San Marco Avenza in una sfida fondamentale per la corsa salvezza, visto che in programma ci sarà anche lo scontro diretto tra Intercomunale Monsummano e Firenze Ovest. Gli arancioneri hanno bisogno di punti importanti per cercare di risalire la classifica ed avvicinarsi al Valdinievole Montecatini che si trova al quint’ultimo posto, con 24 punti. Il Marginone è fermo al quart’ultimo con 19, assieme al Firenze Ovest: per questo motivo portare a casa i tre punti è più che mai fondamentale.

"Sarà una partita – ha commentato Tommei – molto importante per noi, perché, chiaramente, ne mancano sei alla fine della stagione e saranno tutte fondamentali da qui alla fine. Affronteremo una squadra con cui ce la possiamo giocare, con la quale all’andata pareggiammo 1 a 1. Spero di poter recuperare qualche giocatore, nonostante sappiamo già di aver perso due giocatori Conte e Carlini, oltre a Lavorini per squalifica. Nonostante tutto, siamo vivi, ci siamo allenati bene ed il morale è, comunque, buono, perché questo gruppo è formato da ragazzi che danno tutto e riescono a formare un gruppo unito ed in gamba. Speriamo anche che qualche episodio inizi a girare a nostro favore: ci vorrebbe che la fortuna girasse un po’ dalla nostra parte".

Dopo la sfida casalinga contro il San Marco Avenza, il Marginone tornerà di nuovo in campo la domenica successiva, alle 15, per affrontare il San Giuliano, terzo in classifica.

Alessia Lombardi