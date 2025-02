Promozione - Girone "A». Marginone sconfitto

Larcianese 3 Marginone 1

LARCIANESE: Cirillo, Porciani, Antonelli, Marianelli, Tafi, Bagni, Lo Russo (20’ st Iannello), Romani (42’ pt Seghi), Ba (48’ st Vallesi), Ferraro (25’ st Maarouf), Mori (25’ st Tersigni). (A disp.: Cannizzaro, Capetta, Lovari, Pala). All.: Cerasa.

MARGINONE: Morini, Puccini, Casali, Lavorini, Conte (41’ st Ristori), Bandoni, Carlini (41’ st Del Pistoia), Cesaretti (35’ st Bellandi), Sheta, Ricci, Venturini. (A disp.: Bolognesi, Carmignani, L. Mangiò, Ratti, Papagna, Rotunno). All.: Tommei.

Arbitro: Bamba Pouye di Valdarno.

Reti: 32’ pt Venturini; 14’ st e 45’ st Ba; 50’ st Tersigni.

Note: 33’ st espulso Lavorini.

LARCIANO - Ancora una sconfitta per il Marginone che, nel finale, si fa superare dalla Larcianese. I ragazzi di Tommei giocano un buon primo tempo e vanno vicini al gol con Venturni che, di testa, non riesce a trovare la deviazione vincente, su cross di Lavorini. Poco dopo la mezz’ora, però, riescono a passare in vantaggio proprio con Venturini, al rientro dopo la squalifica, che, di sinistro, su cross del solito Lavorini, è bravo a battere Cirillo. Si va al riposo con il Marginone meritatamente in vantaggio.

Nella ripresa, al 14’, la Larcianese riesce a pareggiare con Ba. Si gioca con continui capovolgimenti di fronte e, al 33’, Lavorini si fa espellere, mentre era a terra, perché, a giudizio del direttore di gara, stava perdendo tempo. Gli uomini di Cerasa, a questo punto, con un uomo in più, ci credono e, allo scadere, passano in vantaggio con il solito Ba. Nei minuti di recupero arriva la terza rete di Tersigni che chiude definitivamente i giochi.

Una sconfitta grave e che brucia, soprattutto per come è maturata, anche se, in classifica, non cambia niente, visto che anche Firenze Ovest e Valdinievole Montecatini hanno entrambe perso.

A. L.