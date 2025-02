Promozione - Girone "A». Tommei: "A Larciano un Marginone agguerrito»

Dopo due gare casalinghe consecutive il Marginone torna a giocare in trasferta e lo fa sul campo della Larcianese, domani, alle 15. La formazione di Tommei arriva dalla sconfitta interna contro il Lampo Meridien, frutto di una disattenzione su un calcio piazzato, ma anche di un periodo in cui le cose sembrano non voler girare per il verso giusto. Vuoi per i tanti infortuni e per la sfortuna che, troppo spesso, ci mette lo zampino.

La sfida contro la Larcianese non sarà assolutamente facile, visto che la formazione pistoiese si trova in piena zona play-off e sta cercando di centrare il miglior piazzamento. Discorso diverso per il Marginone che, invece, ha bisogno di punti pesanti per la salvezza, visto che si trova sempre al quart’ultimo posto, con 19 punti, assieme al Firenze Ovest. Bisognerà, però, scendere in campo con il coltello tra i denti per portare a casa i tre punti.

"Come ho sempre detto – ha spiegato Tommei – saranno tutte partite difficili. La Larcianese è una squadra ben attrezzata che sta lottando per non perdere il treno dei play-off, mentre noi stiamo lottando per uscire dai play-out. Sarà una partita combattuta ed intensa; noi, come al solito, daremo il massimo, sperando che, finalmente, anche la fortuna si ricordi di noi. Recuperiamo lo squalificato Venturini, che tornerà a disposizione, non ci saranno Rotunno e Del Magro, infortunati e spero di poter avere a disposizione il portiere Morini che è ancora dolorante".

"Purtroppo – chiosa il trainer – siamo “corti”: mancandoci due-tre titolari siamo ancora più corti; però faremo del nostro meglio e cercheremo, come sempre, di dare il massimo come facciamo ogni volta che scendiamo in campo".

La sfida tra Larcianese e Marginone sarà diretta da Mohamed Bamba Pouye della sezione del Valdarno. La formazione di Tommei tornerà di nuovo a giocare al "Tei" domenica prossima, nella sfida casalinga contro il San Marco Avenza.

Alessia Lombardi