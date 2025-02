Promozione - Girone "A». Un Lampo acceca il Marginone

Marginone 0

Lampo Meridien 1

MARGINONE: Morini, Puccini (30’ st L. Mangiò), Casali, Lavorini, Conte, Bandoni, Carlini, Cesaretti, Cortesi, Ricci (20’ st Papagna), Bellandi (40’ st Sheta). (A disp.: Tognarelli, Carmignani, Ratti, Del Pistoia, Rotunno). All.: Tommei.

LAMPO MERIDIEN: Costa, Simi, Benassi, Viti, Del Sorbo, Zingarello (35’ st Notarelli), Boghean, Di Vito, Pirone (15’ st Biagioni), Mercugliano (15’ st Bitep), Ferrucci. (A disp.: Bartolozzi, Bicchieri, Benvenuti, Dingozi, Vitolo, Ferrucci). All.: Bertolozzi.

Arbitro: Amir Muley di Pisa.

Rete: 32’ pt Zingarello.

MARGINONE - Sconfitta di misura per il Marginone in casa contro il Lampo Meridien che, con il minino sforzo portano a casa i tre punti.

Formazione arancionera decimata per gli infortuni – con Venturini ancora fuori per squalifica – che si presenta in campo rimaneggiata. Ne viene fuori una gara senza emozioni, con gli ospiti che passano in vantaggio poco dopo la mezz’ora del primo tempo con Zingarello che batte Morini. I ragazzi di Tommei provano, comunque, a rientrare in partita e cercano di trovare il gol del pareggio, ma non riescono a concretizzare, senza creare grandi occasioni. Alla fine ne scaturisce una gara che non entusiasma, con il Lampo Meridien che, nei minuti finali, sbaglia un calcio di rigore con Biagioni che si fa ipnotizzare da Morini.

Arriva, dunque, questa sconfitta che, tutto sommato, per fortuna, lascia le cose quasi invariate in classifica, con il Firenze Ovest che, grazie alla vittoria casalinga contro il Pietrasanta, secondo, aggancia proprio il Marginone 19 punti, mentre il Casalguidi guadagna un punto, salendo a quota 23. Rimane ancora più che mai aperta, però, la lotta per la salvezza; ma i ragazzi di Tommei, dovranno tornare a fare punti già domenica prossima nella sfida esterna contro la Larcianese se vogliono centrare l’obiettivo.

Alessia Lombardi