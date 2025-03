Promozione - Girone "A». Un eroico Marginone beffato al 92’

San Giuliano

2

Marginone

1

SAN GIULIANO: Ria, Gremigni, Lorenzi, Susini, Pasquini, Carani, Nacci, Ghelardoni, Brega, Doveri, Benedetti. (A disp.: Ruglioni, Bozzi, Lici, Di Paola, Bindi, Cantini, Doveri, Bellucci, Ghelardoni). All.: Roventini.

MARGINONE: Morini, Puccini, Casali, Sheta, L. Mangiò, Bandoni, Cortesi, Cesaretti, Del Magro (20’ st Carlini), Ricci, Venturini. (A disp.: Bolognesi, Carmignani, Ratti, Del Pistoia, Rotunno, Papagna, Ristori, Bellandi). All.: Tommei.

Arbitro: Manduzio di Livorno.

Reti: 20’ pt Brega, 46’ pt Venturini, 48’ st (rig.) Di Paola.

SAN GIULIANO - Non riesce nell’impresa il Marginone che ha giocato una buona partita, di fronte ad una formazione costruita per vincere il campionato. I ragazzi di Tommei, riescono a tenere testa al San Giuliano che, però, passa in vantaggio al 20’ con Brega che, sul secondo palo, riesce a battere Morini. Gli arancioneri non ci stanno e provano subito a pareggiare. E, nei minuti di recupero del secondo tempo, arriva la rete di Venturini, bravo a sfruttare una ribattuta e a mettere la palla alle spalle di Ria. Si va al riposo in perfetta parità.

Il Marginone, nel secondo tempo, riesce a tenere bene il campo, limitando le sfuriate degli attaccanti avversari e provando a sfruttare qualche ripartenza. Ma, nel penultimo minuto del recupero, Lorenzo Mangiò, nel girarsi in area, intercetta la palla con la mano. Il direttore di gara indica il dischetto del rigore e, dagli undici metri, Di Paola segna il gol della vittoria che beffa gli arancioneri.

Ancora una volta il Marginone rimedia una sconfitta immeritata, al termine di una partita sfortunata. Ma la situazione in classifica rimane pressoché invariata, con 19 punti e terzultimo posto, con il Firenze Ovest davanti che prova ad allungare. Domenica prossima si torna a giocare al "Tei", contro il Viaccia, ultimo in classifica con 12 punti. Servirà assolutamente vincere.

Alessia Lombardi