  4. Promozione, girone B. Gol del portiere Testa all’ultimo respiro. L’Aurora Treia si salva col Borgo Mogliano

Promozione, girone B. Gol del portiere Testa all’ultimo respiro. L’Aurora Treia si salva col Borgo Mogliano

di LORENZO MONACHESI
6 ottobre 2025
Borgo Mogliano 1 Aurora Treia 1

BORGO : Conti, Tarulli, Mazzetti V, Ruani, Sako, Ismani (36’ st Benigni), Castelli (28’ st Bah), Curzi, Mongiello (20’ st Zeqiri M), Mazzetti M. A disp.: Giustozzi, Quintili, Bontempo, Andreozzi, Ceci. All.: Eleuteri.

AURORA TREIA: Testa, Calamita (28’ st Garcia F), Dominino, Alla, Ballanti, Tavoni, Guglielmo (28’ st Gabrielli), Guzzini (23’ st Arias), Melchiorri (11’ st Mazzoni), Borrelli, Cirrottola. A disp.: Palazzo, Bonifazi, Di Gennaro, Zeqiri E, Cacciamani. All.: Ricci.

Arbitro: Negusanti di Pesaro.

Reti: 33’ st rig. Curzi, 48’ st Testa.

All’ultimo assalto ci pensa il portiere Testa a segnare il gol del pareggio a casa del Borgo Mogliano che stava assaporando la vittoria. Il primo tempo si chiude con il risultato di partenza nonostante i tentativi delle squadre. Nella ripresa il Mogliano spinge: Mongiello (16’) si rende pericoloso su punizione, poi Ballanti salva su Ismani che sta per calciare e Testa neutralizza il tentativo di Ruani. Al 33’ l’arbitro punisce con il rigore il fallo di Dominino su Ismani, dal dischetto Curzi fa centro. L’Aurora si porta avanti: all’ultimo è anticipato Cirrottola e nel recupero dalla bandierina Borrelli disegna un cross perfetto in area dove il portiere Testa si fa valere nel gioco aereo e insacca. La capolista Aurora tira un sospiro di sollievo dopo il pericolo corso, mentre mastica amaro la squadra di casa dopo avere offerto una maiuscola prova.

© Riproduzione riservata

