Promozione, girone B. Gol del portiere Testa all’ultimo respiro. L’Aurora Treia si salva col Borgo Mogliano

Borgo Mogliano 1 Aurora Treia 1

BORGO : Conti, Tarulli, Mazzetti V, Ruani, Sako, Ismani (36’ st Benigni), Castelli (28’ st Bah), Curzi, Mongiello (20’ st Zeqiri M), Mazzetti M. A disp.: Giustozzi, Quintili, Bontempo, Andreozzi, Ceci. All.: Eleuteri.

AURORA TREIA: Testa, Calamita (28’ st Garcia F), Dominino, Alla, Ballanti, Tavoni, Guglielmo (28’ st Gabrielli), Guzzini (23’ st Arias), Melchiorri (11’ st Mazzoni), Borrelli, Cirrottola. A disp.: Palazzo, Bonifazi, Di Gennaro, Zeqiri E, Cacciamani. All.: Ricci.

Arbitro: Negusanti di Pesaro.

Reti: 33’ st rig. Curzi, 48’ st Testa.

All’ultimo assalto ci pensa il portiere Testa a segnare il gol del pareggio a casa del Borgo Mogliano che stava assaporando la vittoria. Il primo tempo si chiude con il risultato di partenza nonostante i tentativi delle squadre. Nella ripresa il Mogliano spinge: Mongiello (16’) si rende pericoloso su punizione, poi Ballanti salva su Ismani che sta per calciare e Testa neutralizza il tentativo di Ruani. Al 33’ l’arbitro punisce con il rigore il fallo di Dominino su Ismani, dal dischetto Curzi fa centro. L’Aurora si porta avanti: all’ultimo è anticipato Cirrottola e nel recupero dalla bandierina Borrelli disegna un cross perfetto in area dove il portiere Testa si fa valere nel gioco aereo e insacca. La capolista Aurora tira un sospiro di sollievo dopo il pericolo corso, mentre mastica amaro la squadra di casa dopo avere offerto una maiuscola prova.