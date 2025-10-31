Promozione girone C: duello emozionante in vetta. Valsetta ko, il Valsanterno allunga. Il Petroniano batte il Granamica

Anche il campionato di Promozione è stato protagonista di un turno infrasettimanale caratterizzato da risultati tutt’altro che scontati. L’unica certezza, al momento, è quella quella che il girone C sembra avere un padrone incontrastato, ovvero il Valsanterno. E’ vero che la formazione imolese ha faticato più del previsto ad espugnare il terreno di gioco dello Sparta Castelbolognese (il gol del 2-1 è infatti arrivato in pieno recupero), ma è altrettanto vero che, graduatoria alla mano, il Valsanterno, primo in solitaria con tre punti di vantaggio sulla principale inseguitrice Valsetta Lagaro (che tra l’altro ha una partita in più), sembra ormai essere definitivamente in fuga.

E ciò anche grazie – appunto – alla sconfitta della rivale Valsetta, caduta 2-1 nel big match di questa decima giornata andato in scena sul campo dell’Msp.

Nell’altro derby ferrarese di alta classifica, Casumaro e X Martiri hanno impattato a reti bianche mentre la Centese ha avuto la meglio senza affanni (3-0) della Virtus Castelfranco. Ma restando alle bolognesi (il Faro Gaggio ha riposato), il derby tra il Bentivoglio e l’Atletico Castenaso si è concluso con il punteggio di 0-0, l’altra stracittadina tra Granamica e Petroniano è stata vinta 1-0 dalla formazione ospite mentre il Felsina, assoluta sorpresa di questo avvio di stagione, ha regolato 1-0 la Dozzese.