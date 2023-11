Promozione Gli anticipi della dodicesima giornata oggi alle 14,30. Dicomano in trasferta. E il Lebowski rischia

Si giocano oggi due anticipi del girone "A" relativi alla 12ª giornata e due della 10ª giornata del girone "B". Questo il programma con inizio alle 14,30.

Girone A

Allo stadio "Angelini" si anticipa Pieve Fosciana-A.G. Dicomano (arbitro Frediani di Pisa). Contro il fanalino di coda Pieve Fosciana al Dicomano di Governi si prospetta una partita non facile, che richiederà la massima cautela. Dimenticata l’ultima sconfitta interna con il Monsummano, la squadra mugellana è pronta per questa sfida necessaria a ritrovare la strada giusta per dare ossigeno a una classifica che con il penultimo posto non lascia stare tranquilli. Aggiudicarsi i tre punti sarebbe un’impresa eccellente oltre che a tenere a distanza il fanalino Pieve Fosciana che ha un punto in meno rispetto ai mugellani, anche per il morale in vista del prossimo derby di domenica con il San Piero a Sieve. L’allenatore Governi ha tutto il gruppo disponibile tranne l’attaccante Bertini e Carnevale infortunati. Si punta molto sulle prestazioni dei vari Fabbri, Nardoni e Faye. Inoltre, sempre per questo girone si anticipa anche Viareggio-Lunigiana (arbitro Alessia Lisi di Empoli).

Girone B

Al "Boschi" di via Fedi si anticipa anche C.S. Lebowski-Invicta Sauro (arbitro Bulletti di Pistoia). Dopo la vittoria sfumata sul campo dei Colli Marittimi, per la squadra di Simone Gori c’è quella determinazione giusta per tornare a brindare nonostante alcune assenze di spessore. Difatti, non ci saranno Bonini, Calbi e Celentano per infortunio e Mazzoni per squalifica; mentre Ciancaleoni è in forte dubbio. La nota positiva riguarda il rientro del giovane centrocampista Urbinati, classe 2004 e l’ottimo stato di forma dell’attaccante Mulas e del centrocampista Quadri.

Infine, anche in questo girone si anticipa Atletico Maremma-Urbino Taccola (arbitro Cioli di Siena).

G. Puleri