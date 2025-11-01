Promozione - Gli anticipi. L’Audax Rufina punta a ripartire. Ma c’è Alberoro

Oggi, allo stadio ‘Fabio Bresci’ di Rufina, per il girone C, si accendono i riflettori su un sabato di grande interesse. Alle 14,30, Audax Rufina e Alberoro (arbitro: Varnagallo di Pontedera), si affrontano per una gara dell’8ª, un vero e proprio saggio per i palati del buon calcio. La squadra bianconera di casa con il recente passaggio del timone a mister Alessandro Francini, ha dimostrato di aver riportato la "barca sulla rotta giusta" al termine di una prestazioni solida, che ha fruttato un risultato positivo a Montagnano.

Un periodo d’oro per l’Alberoro che hanno messo in luce soprattutto una difesa ferrea, quasi inespugnabile, che ha concesso pochissimo agli avversari, come testimonia il 2° posto a tre punti dalla capolista Sinalunghese. Con più slancio offensivo, la Rufina proverà a scardinare la solidità difensiva degli ospiti, puntando su Bachi (nella foto), Ceramelli, Di Vico e Rachidi. Assenti per infortunio: Riccioni e Marconi.

Nuova Foiano-Viciomaggio e Pienza-Sinalunghese gli altri anticipi.

G. Puleri