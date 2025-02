Promozione - Gli anticipi: l’Ovest va ko, il San Piero sorride. Lebowski, ostacolo Ginestra. Pontassieve sfida l’Alberoro

Oggi, alle 15, si completa la 21ª giornata. Il programma.

Girone A Monsummano-Cubino (arbitro: Fracasso di Pisa). Trasferta importante per il Cubino che vuole mantenere il posto nei play off. Locali senza Dal Poggetto e Guarisa, rientra Moncini, gli ospiti recuperano Pelhuri.

Girone B Lebowski-Ginestra (Ponzalli di Prato). Miliani non avrà Emili, Quadri e Cianferoni. In dubbio Ciancaleoni, Ciabatti e Bonini; gli ospiti recuperano Mazzuoli. Invicta-Cerbaia (D’Orsi di Pisa). Il Cerbaia vuole tornare a produrre punti in chiave salvezza. Sacconi sarà privo di Vignozzi, ma recupera Fontanelli.

Girone C Casentino Academy-Dicomano (Bamba Pouye sez. Valdarno). Sul campo del Casentino privo di Bronchi, il Dicomano dovrà giocare la gara perfetta. Audax Rufina-Sansovino (Pisaneschi di Pistoia). La Rufina prova a fermare la capolista aretina anche senza Falcini e Sitzia, rientra Marconi. Pienza-Fiesole (Calise di Piombino). A Pienza il Fiesole sarà privo di Picchi e Martini, rientra Rachidi. Pontassieve-Alberoro (Giacometti di Viareggio). Pontassieve senza Arias, potrebbe debuttare il nuovo acquisto Castiglione ex Fortis. Subbiano-Settignanese (Banfi i Pistoia). Carovani recupera Ettore Vecchi e Corri, assente Cinquina.

Gli anticipi. Girone A Firenze Ovest-Viaccia (1-2: 6’ Rozzi, pareggio 88’Petracci, 92’Yahon Mande). Girone C San Piero a Sieve-Luco (1-0: 50’ Jori) e Viciomaggio-Chiantigiana (0-1: Milanesi).

